Производители табака в Азербайджане просят увеличить субсидии

Производители табака Шекинского, Загатальского, Гахского и Балакенского районов Азербайджана просят об увеличении субсидий за продукцию, говорится в сообщении Азербайджанской промышленной корпорации (ASK).
Согласно сообщению, с данным предложением фермеры обратились в рамках встречи с представителями ASK и ООО "Azertutun".
«Фермеры попросили об увеличении сроков выдаваемых льготных кредитов, размеров субсидий, выплачиваемых за выданное сырье, а также об улучшении обеспечения семенами, техникой и водой», - говорится в сообщении.
Представители ООО "Azertutun" по итогам встречи приняли решение о создании в каждом районе консультативных советов из 5 человек для создания более тесных контактов между фермерами и увеличения оперативности.
В настоящее время субсидии в размере 0,05 манат за каждый килограмм сухого табака и за каждые 10 килограммов сырого табака выдаваются производителям при продаже табака юридическим лицам, занимающимся переработкой табака, и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
В 2018 году в Азербайджане было произведено 2,7 тыс. тонн высушенного табака и 22,5 тыс. тонн увлажненного табака. При этом производители табака получили субсидий на сумму 247,4 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2018 года утвердил порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию.
Согласно правилам, средства агентства могут быть использованы на финансирование проектов, направленных на совершенствования производства, переработки, хранения и продажи сельхозпродукции, инновационных проектов по агроразвитию регионов, проектов, направленных на улучшение производственных средств, а также на финансирование их льготной продажи и лизинга, проектов развития животноводства.
Микрокредиты выдаются на срок до 2 лет, небольшие и средние кредиты –до 3 лет, крупные кредиты – до 5 лет. Льготный срок по кредитам составит до 12, до 18 и до 24 месяцев соответственно.
Агентство предоставляет кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей же не должна превышать 7% годовых.
А.Мамедов
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