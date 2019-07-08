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Регион 08.07.2019 16:31

Иран в рамках сокращения своих обязательств по ядерной сделке может перейти к использованию более мощных центрифуг

Иран на третьем этапе сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки может перейти к использованию для обогащения урана газовых центрифуг IR2 и IR2M, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на официального представителя иранской Организации по атомной энергии Бехруза Камальванди.

Иранские специалисты отмечают, что центрифуги IR-2M могут обогащать уран в пять раз быстрее, чем центрифуги IR-1, разрешенные Совместным всеобъемлющим план действия (СВПД).

Высокотехнологичные центрифуги IR-2M были установлены в 2013 году на ядерном объекте в Натанзе. По условиям СВПД, Ирану было разрешено оставить в действии только центрифуги первого поколения IR-1. Договором в течение 10 лет запрещается использовать центрифуги новых моделей для обогащения урана. Центрифуги IR-2M предполагалось отправить на склад под наблюдением МАГАТЭ.

В минувшее воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза из страны излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если европейские участники СВПД не выполнят свои обязательства по СВПД, третий этап сокращения Тегераном своих обязательств наступит через 60 дней.

Иран настаивает на том, чтобы созданный европейцами специальный платежный механизма для расчетов с Тегераном в обход американских санкций распространялся на экспорт иранской нефти.

По словам Камальванди, на третьем этапе Иран может увеличить число центрифуг, а также начать обогащать уран до уровня в 20%.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ЦЕНТРИФУГИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]