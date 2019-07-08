Нацбанк Украины прогнозирует снижение дохода от транзита газа на $1 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) закладывает в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на $1 млрд, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
"Пока мы закладываем себе в прогноз (на 2020 год) минус $1 млрд от снижения транзита. Это влияет на макроэкономические параметры, но не смертельно", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
В тоже время Сологуб отметил, что Нацбанк оценивает и другие варианты развития событий, в частности, и полное отсутствие транзита российского газа через территорию Украины.
"Есть и другие вопросы по ситуации, если контракта и транзита не будет. Как тогда будет газ доставляться по Украине и как будет Украина вообще покупать газ? Эти вопросы мы анализируем. Есть два сценария: первый - о`кей, есть Nord Stream-2 (Северный поток-2), есть контракт, просто объемы меньше. Второй - когда контракта и транзита нет. Все эти вещи мы, безусловно, оцениваем", - отметил Сологуб.
Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.
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