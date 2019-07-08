Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9-11 июля посетит Швейцарию с официальным визитом, главной темой визита станет расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам в понедельник заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

"В рамках официального визита запланированы встречи президента Жээнбекова с президентом Швейцарии (Уэли Маурером - ИФ), председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Мариной Кароббио Гушетти и главой швейцарского Нацбанка Томасом Йорданом", - заявил Сыдыков.

По его словам, на переговорах "будут обсуждаться вопросы продвижения двусторонних киргизско-швейцарских отношений с упором на торгово-экономическую и банковскую сферы и привлечение инвестиций".

Он добавил, что по итогам визита ожидается подписание документов в сферах экономики, финансов, туризма и инфраструктурного развития.

Ожидается также, что в Швейцарии президент Киргизии и члены киргизской делегации встретится с представителями крупного бизнеса Конфедерации.

"Проведение бизнес-диалога позволит определить и установить приоритетные направления киргизско-швейцарского торгово-экономического сотрудничества с упором на увеличение экспорта киргизских товаров и продукции в Швейцарию, а также привлечения в Киргизию соответствующего швейцарского опыта", - сказал Сыдыков.