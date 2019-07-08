Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9-11 июля посетит Швейцарию с официальным визитом, главной темой визита станет расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам в понедельник заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.
"В рамках официального визита запланированы встречи президента Жээнбекова с президентом Швейцарии (Уэли Маурером - ИФ), председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Мариной Кароббио Гушетти и главой швейцарского Нацбанка Томасом Йорданом", - заявил Сыдыков.
По его словам, на переговорах "будут обсуждаться вопросы продвижения двусторонних киргизско-швейцарских отношений с упором на торгово-экономическую и банковскую сферы и привлечение инвестиций".
Он добавил, что по итогам визита ожидается подписание документов в сферах экономики, финансов, туризма и инфраструктурного развития.
Ожидается также, что в Швейцарии президент Киргизии и члены киргизской делегации встретится с представителями крупного бизнеса Конфедерации.
"Проведение бизнес-диалога позволит определить и установить приоритетные направления киргизско-швейцарского торгово-экономического сотрудничества с упором на увеличение экспорта киргизских товаров и продукции в Швейцарию, а также привлечения в Киргизию соответствующего швейцарского опыта", - сказал Сыдыков.
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Москва и Баку ведут работы по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Georgian Airways предлагает рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван с авиакомпанией-партнером
Цены на нефть сохраняют стабильность, Brent на уровне $64,2 за баррель
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
Россия ждет ответа Ливии на свой запрос по поводу задержания граждан РФ
Иран в рамках сокращения своих обязательств по ядерной сделке может перейти к использованию более мощных центрифуг
Совет Госдумы обсудит запрет на поставки вина, воды из Грузии и денежных переводов - Неверов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО