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08.07.2019 14:37

Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 9-11 июля посетит Швейцарию с официальным визитом, главной темой визита станет расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам в понедельник заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

"В рамках официального визита запланированы встречи президента Жээнбекова с президентом Швейцарии (Уэли Маурером - ИФ), председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Мариной Кароббио Гушетти и главой швейцарского Нацбанка Томасом Йорданом", - заявил Сыдыков.

По его словам, на переговорах "будут обсуждаться вопросы продвижения двусторонних киргизско-швейцарских отношений с упором на торгово-экономическую и банковскую сферы и привлечение инвестиций".

Он добавил, что по итогам визита ожидается подписание документов в сферах экономики, финансов, туризма и инфраструктурного развития.

Ожидается также, что в Швейцарии президент Киргизии и члены киргизской делегации встретится с представителями крупного бизнеса Конфедерации.

"Проведение бизнес-диалога позволит определить и установить приоритетные направления киргизско-швейцарского торгово-экономического сотрудничества с упором на увеличение экспорта киргизских товаров и продукции в Швейцарию, а также привлечения в Киргизию соответствующего швейцарского опыта", - сказал Сыдыков.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]