Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ

Максимальный лимит по возврату tax free установили иностранным туристам в ОАЭ, в день наличными можно вернуть не более $1,9 тыс. на человека, сообщает газета The National.

"Для иностранных туристов в ОАЭ уменьшили лимит возврата НДС (tax free) наличными до $1,9 тыс. на человека в день. Это решение было принято Федеральным налоговым управлением ОАЭ (FTA) для того, чтобы туристы стремились возвращать tax free на банковские карты, на которых нет лимита", - пишет издание.

По словам генерального директора FTA Халида Али Аль Бустани, лимитированный возврат НДС наличными соответствует общей стратегии ОАЭ по сокращению использования бумажных денег в пользу цифровых технологий онлайн-переводов и банковских карт. "Цифровые финансовые системы обеспечивают безопасный перевод денег, как на счета местных жителей, так и иностранных туристов", - цитирует газета руководителя.

Как отмечает The National, ранее туристы могли вернуть до $2,7 тыс. наличными в день.

Ранее стало известно, что в ОАЭ появились киоски самообслуживания, через которые туристы могут самостоятельно оформить возврат tax free. Для оформления через киоск понадобятся обычные документы - паспорт, инвойс от магазина и кредитная карта. Автоматы были установлены во всех точках выезда из страны, где производится возврат НДС. Сейчас их 12, включая международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и Шарджи.

В ноябре 2018 года в ОАЭ заработала система возврата tax free после введения в стране НДС в размере 5%.