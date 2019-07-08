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Дальнее зарубежье 08.07.2019 16:44

Россия ждет ответа Ливии на свой запрос по поводу задержания граждан РФ

РФ ожидает ответа от ливийской стороны в связи с задержанием в Ливии российских граждан, соответствующий запрос был направлен, заявили "Интерфаксу" в понедельник в посольстве России в Ливии.

"Мы находимся в контакте с МИД Ливии. Соответствующий запрос был направлен ливийской стороне. Ожидаем ответа", - заявили в российской дипмиссии, отвечая на вопрос, удалось ли прояснить причины задержания россиян.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МИД РФ выясняет обстоятельства и причины задержания в Ливии российских граждан.

Как сообщалось, прокуратура Ливии предъявила обвинения во вмешательстве в выборы двум сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей.

О том, что сотрудники органов безопасности Ливии арестовали двух граждан РФ, сообщило 5 июля агентство "Блумберг" со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Тогда же глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил "Интерфаксу", что представители фонда находятся в постоянном контакте с властями Ливии после задержания двоих своих сотрудников.

"Мы сами давно находимся в контакте с ливийскими властями и с министерством внутренних дел. И эти переговоры ведутся, поэтому весь комплекс необходимых мер предпринимается", - сказал Малькевич, отвечая на вопрос о шагах, предпринимаемых для освобождения сотрудников фонда.

Он сообщил, что задержанные - социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей и его переводчик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВИЯ, РОССИЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]