Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.07.2019 17:04

Путин поздравляет Мицотакиса с вступлением в должность премьера Греции

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греческой Республики, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность К.Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на Европейском континенте", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра страны. Партия Мицотакиса "Новая демократия" в воскресенье победила на выборах в парламент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРЕЦИЯ, ТЕЛЕГРАММА


Похожие новости


Путин поручил Шойгу представить погибших подводников к госнаградам Путин: мы не хотели распространять ограничения на экономические связи с Италией, но за санкции голосовали все страны ЕС Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль Президент Грузии призвала решать политические проблемы без помех туристам из РФ Перечень поручений президента по итогам "прямой линии" уже формируется - Песков Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]