Путин поздравляет Мицотакиса с вступлением в должность премьера Греции

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю вступления в должность премьер-министра Греческой Республики, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность К.Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на Европейском континенте", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра страны. Партия Мицотакиса "Новая демократия" в воскресенье победила на выборах в парламент.