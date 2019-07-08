В ЕС ожидают выводов МАГАТЭ по действиям Ирана в рамках СВПД - представитель Могерини

В Евросоюзе обеспокоены заявлениями Ирана на минувших выходных об отходе от положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и превышении согласованного уровня обогащения урана в 3,67%, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"На этой стадии мы ожидаем информации от МАГАТЭ. Это единственный международный орган, который может следить за ходом выполнения обязательств Ирана в рамках этого соглашения", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Она сообщила о возможной перспективе созыва совместной комиссии СВПД. "Но у меня пока нет подробностей по этой теме", - уточнила Коцьянчич.
На дополнительный вопрос, будут ли участники СВПД, в том числе на министерском уровне, обсуждать ситуацию, она ответила, что "не может назвать даты".
Пресс-секретарь напомнила, что возможность такого совещания упоминалась в заявлении по итогам последнего заседания совместной комиссии СВПД в Вене, но дат у нее пока нет.
15 июля, отметила Коцьянчич, соберется Совет ЕС по иностранным делам, который будет обсуждать ситуацию вокруг СВПД. Но это будет уровень Евросоюза, а не формат участников ядерного соглашения.
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