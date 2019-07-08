Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.07.2019 17:17

В ЕС ожидают выводов МАГАТЭ по действиям Ирана в рамках СВПД - представитель Могерини

В Евросоюзе обеспокоены заявлениями Ирана на минувших выходных об отходе от положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и превышении согласованного уровня обогащения урана в 3,67%, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"На этой стадии мы ожидаем информации от МАГАТЭ. Это единственный международный орган, который может следить за ходом выполнения обязательств Ирана в рамках этого соглашения", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она сообщила о возможной перспективе созыва совместной комиссии СВПД. "Но у меня пока нет подробностей по этой теме", - уточнила Коцьянчич.

На дополнительный вопрос, будут ли участники СВПД, в том числе на министерском уровне, обсуждать ситуацию, она ответила, что "не может назвать даты".

Пресс-секретарь напомнила, что возможность такого совещания упоминалась в заявлении по итогам последнего заседания совместной комиссии СВПД в Вене, но дат у нее пока нет.

15 июля, отметила Коцьянчич, соберется Совет ЕС по иностранным делам, который будет обсуждать ситуацию вокруг СВПД. Но это будет уровень Евросоюза, а не формат участников ядерного соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МАГАТЭ, ИРАН, ВЫВОДЫ


Похожие новости


ЕС доверяет выводам МАГАТЭ о выполнении Ираном СВПД - Коцьянчич ЕС считает недопустимым затягивание решения вопроса по иранской ядерной программе со стороны Тегерана ЕС призывает Иран как можно скорее заключить соглашение с МАГАТЭ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]