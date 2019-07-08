Зеленский увидел цель разделить украинцев в телемосте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и каналом "Россия" является разделение украинцев на два лагеря.

"Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы - умные люди, и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас. Нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", - сказал Зеленский в понедельник в обращении к гражданам.

По его мнению, в таком случае одному лагерю политики расскажут: "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят". "Второй лагерь политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы - смотрите, как я героически противостою куму Путина (речь идет об украинском политике Викторе Медведчуке - ИФ), которого я, правда, пять лет не замечал, но это такое..." - спрогнозировал глава государства.

Затем, считает Зеленский, "начнут громить и жечь телеканал", чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения про ""озверевших фашистов", которые притесняют свободу слова в Украине".

"Тогда первому лагерю политики расскажут: "Хватит терпеть эту хунту, выбирай нас, нас на парламентских выборах"", - продолжил президент.

Кроме того, по его убеждению, "этот трюк" даст повод России апеллировать к международному сообществу в контексте того, что Москва якобы готова к диалогу, а Киев не желает идти на этот шаг, что может дать повод для России призывать к снятию санкций.

"Я обращаюсь ко всем украинцам: мы не лагерь, и нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в политику. Разница между ними одна - первые будут "грабить", а вторые будут "грабувати", - отметил Зеленский.

По его словам, и так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики "прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом" и после показательных потасовок в Верховной Раде и перепалок в студиях политических ток-шоу "они спокойно собираются за трехметровым забором чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски".

"Как думаете, за что они пьют? За Россию или за Европу? Думаю, точно не за Украину", - выразил мнение президент.

Он призвал украинцев не поддаваться на провокации на фоне возможного проведения телемоста, а журналистам некоторых украинских каналов напомнил, что они - четвертая власть и "слуги народа".

"Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей - ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности страны", - сказал Зеленский.

Отдельно он обратился к украинским журналистам: "Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность! Вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть, вы тоже слуги народа".