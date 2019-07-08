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Регион 08.07.2019 17:29

Анкара ожидает улучшения отношений с Афинами при новом правительстве

В МИД Турции в понедельник поздравили Кириакоса Мицотакиса и его партию "Новая демократия" с победой на парламентских выборах и выразили надежду на скорейшее возобновление диалога между странами, пишет греческая газета "Катимерини".

"Мы надеемся, что с формированием правительства под руководством Мицотакиса отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться на основе дружбы между турецким и греческим народами", - заявил пресс-секретарь турецкого МИДа Хами Аксой.

"Мы хотим быстрее оживить существующие каналы взаимодействия и как можно скорее вступить в диалог для решения вопросов по нашей (общей - ИФ) повестке ", - добавил официальный представитель министерства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Кириакоса Мицотакиса и его партию "Новая демократия" с победой. Во время телефонного разговора Мицотакис заявил Эрдогану, что он ожидает "перезагрузки" греко-турецких отношений.

Ранее в понедельник Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]