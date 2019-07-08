Анкара ожидает улучшения отношений с Афинами при новом правительстве

В МИД Турции в понедельник поздравили Кириакоса Мицотакиса и его партию "Новая демократия" с победой на парламентских выборах и выразили надежду на скорейшее возобновление диалога между странами, пишет греческая газета "Катимерини".

"Мы надеемся, что с формированием правительства под руководством Мицотакиса отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться на основе дружбы между турецким и греческим народами", - заявил пресс-секретарь турецкого МИДа Хами Аксой.

"Мы хотим быстрее оживить существующие каналы взаимодействия и как можно скорее вступить в диалог для решения вопросов по нашей (общей - ИФ) повестке ", - добавил официальный представитель министерства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Кириакоса Мицотакиса и его партию "Новая демократия" с победой. Во время телефонного разговора Мицотакис заявил Эрдогану, что он ожидает "перезагрузки" греко-турецких отношений.

Ранее в понедельник Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции.