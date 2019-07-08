Почти 40% британцев не хотели бы видеть на посту премьера ни Джонсона, ни Ханта - опрос

Более трети жителей Великобритании не хотят, чтобы премьер-министром их страны стал Борис Джонсон или Джереми Хант, которые в настоящее время борются за лидерство в Консервативной партии, сообщает издание Independent со ссылкой на опрос BMG Research.
Так, 37% опрошенных заявили, что не сделали бы выбор в пользу ни одного из этих кандидатов. 13% респондентов не смогли дать ответа на вопрос, кого бы они поддержали.
Джонсона готовы поддержать 28% опрошенных, а Ханта -22%. Среди консерваторов, которым и предстоит выбрать будущего премьера, за Джонсона выступают 46% опрошенных, а за Ханта - 33%.
Опрос проводился в период со 2 по 5 июля среди 1532 британцев.
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант участвуют в предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны. Джонсон считается фаворитом этой гонки.
В настоящее время порядка 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании получают по почте бюллетени для голосования за лидера своей партии. Они должны будут проголосовать до 22 июля.
Ожидается, что результаты голосования станут известны 23 июля.
Начался визит Туска в Азербайджан
Глава МИД Азербайджана и новый посол ФРГ в Баку обсудили реализацию региональных проектов
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Саудовская flyadeal отказалась от заказа Boeing 737 MAX, перейдет на самолеты Airbus
"Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых Boeing-737 MAX с декабря - гендиректор
Китай разрабатывает 15-летний план по развитию автомобилей на новых источниках энергии
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома