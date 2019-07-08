Почти 40% британцев не хотели бы видеть на посту премьера ни Джонсона, ни Ханта - опрос

Более трети жителей Великобритании не хотят, чтобы премьер-министром их страны стал Борис Джонсон или Джереми Хант, которые в настоящее время борются за лидерство в Консервативной партии, сообщает издание Independent со ссылкой на опрос BMG Research.

Так, 37% опрошенных заявили, что не сделали бы выбор в пользу ни одного из этих кандидатов. 13% респондентов не смогли дать ответа на вопрос, кого бы они поддержали.

Джонсона готовы поддержать 28% опрошенных, а Ханта -22%. Среди консерваторов, которым и предстоит выбрать будущего премьера, за Джонсона выступают 46% опрошенных, а за Ханта - 33%.

Опрос проводился в период со 2 по 5 июля среди 1532 британцев.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант участвуют в предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны. Джонсон считается фаворитом этой гонки.

В настоящее время порядка 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании получают по почте бюллетени для голосования за лидера своей партии. Они должны будут проголосовать до 22 июля.

Ожидается, что результаты голосования станут известны 23 июля.