Азербайджан открыл Винный дом в Екатеринбурге

Винный дом Азербайджана открылся в Екатеринбурге.

«Это третий Винный дом Азербайджана, открытый за рубежом. Цель открытия дома – увеличение продаж винной продукции на российском рынке», - сообщает Минэкономики Азербайджана.

В церемонии открытия ВД приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«В Винном доме представлено 120 наименований винной продукции, спиртных напитков азербайджанских производителей», - отмечается в информации.

В настоящее время Винные дома Азербайджана действуют в двух городах Китая.

Как сообщалось ранее, во второй половине 2019 года планируется открытие Винного дома Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Россия в настоящее время является основным рынком экспорта азербайджанского вина. Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на $7 млн 561,96 тыс. При этом в РФ было экспортировано 618,3 тыс. декалитров (рост на 82,9% по сравнению с 2017г) на сумму $6 млн. 400,17 тыс. (рост на 29,8%).

В январе-марте Азербайджан экспортировал 101,87 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $1 млн 476,4 тыс. Основной экспорт винной продукции пришелся на Россию. В частности, за 3 месяца в РФ экспортировано 96,67 тыс. декалитров (спад на 15,9% по сравнению с первым кварталом 2018г) на сумму $1 млн. 270,53 тыс. (рост на 10,7%).

А.Азизов