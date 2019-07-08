В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам

Масштабная экспозиция «Шедевры истории», посвященная уничтоженной в середине ХХ века Эриванской крепости (ныне Ереван), проходит в Центре Гейдара Алиева в Баку с 27 мая по 6 октября.
Выставка состоит из азербайджанской и восточной коллекций Грузинского национального музея. Она представлена в трех разделах, в которых демонстрируются около 300 экспонатов древнего азербайджанского искусства эпохи Каджаров из комплекса Сардарского дворца Эриванской крепости. Экспозиция имеет большую историческую и культурную ценность для Азербайджана и всего мира, так как позволяет ознакомиться с эпохой Эриванского ханства воочию, на месте которого в Армении теперь построили гостиницы и коньячный завод.
Здесь можно увидеть уникальные полотна из Сардарского дворца, разрушенного в начале XX века, изображения каджарского шаха, эриванских правителей и героев эпосов, написанные азербайджанским мастером орнаментов и портретов Мирзой Гадимом Иревани. Также, здесь можно ознакомиться с фотоснимками Ермакова, детально демонстрирующими процесс уничтожения Эриванской крепости, включая Сардарский дворец и другие здания - мечети и караван-сараи.
Ф.Исазаде
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