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Внешняя политика 08.07.2019 15:13

В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам

Масштабная экспозиция «Шедевры истории», посвященная уничтоженной в середине ХХ века Эриванской крепости (ныне Ереван), проходит в Центре Гейдара Алиева в Баку с 27 мая по 6 октября.

Выставка состоит из азербайджанской и восточной коллекций Грузинского национального музея. Она представлена в трех разделах, в которых демонстрируются около 300 экспонатов древнего азербайджанского искусства эпохи Каджаров из комплекса Сардарского дворца Эриванской крепости. Экспозиция имеет большую историческую и культурную ценность для Азербайджана и всего мира, так как позволяет ознакомиться с эпохой Эриванского ханства воочию, на месте которого в Армении теперь построили гостиницы и коньячный завод.

Здесь можно увидеть уникальные полотна из Сардарского дворца, разрушенного в начале XX века, изображения каджарского шаха, эриванских правителей и героев эпосов, написанные азербайджанским мастером орнаментов и портретов Мирзой Гадимом Иревани. Также, здесь можно ознакомиться с фотоснимками Ермакова, детально демонстрирующими процесс уничтожения Эриванской крепости, включая Сардарский дворец и другие здания - мечети и караван-сараи.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭРИВАН, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]