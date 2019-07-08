Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции

Центр инновации и снабжения при Минздраве Азербайджана заключил 24 контракта на покупку химреагентов, дезинфицирующих средств, лабораторной посуды, лекарственных препаратов и прочей продукции на общую сумму 45 млн 444 тыс. 986,32 манатов.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Zeytun Pharmaceuticals» заключены 8 контрактов на общую сумму 31 млн 334 тыс. 480,55 манатов.
Договора предусматривают поставку для нужд центра: средств для самоконтроля уровня сахара в крови, помп для введения инсулина, лекарств и медицинских средств в рамках борьбы с заболеваниями крови, а также для защиты здоровья матери и ребенка, для лечения рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, лекарств и диагностических средств для борьбы с туберкулезом и необходимых лекарств в лечено-профилактических целях и перевязочных материалов.
С ООО «Arash Medical Company» подписаны 5 контрактов на общую сумму 5 млн 402 тыс. 37,22 маната на закупку дезинфицирующих и дератизационных средств, химических средств общего назначения, реактивов, реагентов, тестов, комплекты тестов, питательную среду, диагностических средств для лабораторных анализов для лечено-профилактических предприятий, эндопротезов для опорно-двигательной системы, реактивов в рамках программы мероприятий по лечению больных гемофилией и болезней крови.
Также подписаны два контракта с ООО «3S Osteosintez» на поставку дезинфицирующих и дератизационных средств и пленок и прочей продукции для лучевой диагностики. Общая сумму контрактов составляет 2 млн 11 тыс. 780,35 манатов.
ООО «Albatros Heltkeyr» привлечено в качестве поставщика химсредств, реагентов и реактивов и для лабораторных газовых анализаторов крови, а также тестов и реактивов в рамках борьбы с ВИЧ-СПИДом. С данной компанией подписаны два контракта на общую сумму 1 млн 255 тыс. 758,53 маната.
С компанией «Labservis LTD» подписаны два контракта на общую сумму 4 млн 132 тыс. 247,37 манатов на поставку химреагентов, реактивов, тестов, питательной среды и дигностических средств для лабораторных анализов.
Остальные контракты подписаны с ООО Fuad-Kimya Servis (на 855 тыс. 474,61 манат-ИФ), с ЗАО «Avro Med company» (153 тыс. 369,69 манатов), с заводом по ремонту медицинской техники (299,838 тыс. манатов). Договора предусматривают поставку этими компаниями химреагентов, тестов, комплектов тестов, питательной среды, а также лекарственных средств, используемых в кардиохирургии и в некоторых специфических отраслях.
Н.Аббасова
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