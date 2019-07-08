Зариф обвинил Британию в пиратстве после инцидента с танкером в Гибралтаре

Задержание танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара является пиратством со стороны Великобритании, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Незаконный захват танкера с иранской нефтью Великобританией от лица "команды Б" является просто-напросто пиратством. Это создает опасный прецедент и должно немедленно прекратиться", - написал Зариф в твиттере.
Как ранее поясняли иранские СМИ, термин "команда Б" Зариф применяет к ряду политиков, в том числе советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и наследному принцу ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.
Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.
На пресс-конференции в минувшее воскресенье замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что танкер не направлялся в Сирию, а факт его задержания назвал "морским разбоем".
Москва осудила захват танкера. "Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии", - говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД России в пятницу.
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Москва и Баку ведут работы по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов
Азербайджан ждет от международного сообщества принуждения Армении к выполнению решений Совбеза ООН по Карабаху - Мамедъяров
Georgian Airways предлагает рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван с авиакомпанией-партнером
Цены на нефть сохраняют стабильность, Brent на уровне $64,2 за баррель
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома