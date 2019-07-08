Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.07.2019 15:36

Зариф обвинил Британию в пиратстве после инцидента с танкером в Гибралтаре

Задержание танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара является пиратством со стороны Великобритании, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Незаконный захват танкера с иранской нефтью Великобританией от лица "команды Б" является просто-напросто пиратством. Это создает опасный прецедент и должно немедленно прекратиться", - написал Зариф в твиттере.

Как ранее поясняли иранские СМИ, термин "команда Б" Зариф применяет к ряду политиков, в том числе советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и наследному принцу ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.

На пресс-конференции в минувшее воскресенье замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что танкер не направлялся в Сирию, а факт его задержания назвал "морским разбоем".

Москва осудила захват танкера. "Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии", - говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД России в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, БРИТАНИЯ, ОБВИНЕНИЕ, ТАНКЕР


Похожие новости


Министр обороны Ирана назвал актом угрозы задержание иранского танкера в районе Гибралтара Мэй призвала к деэскалации напряженности в Персидском заливе Случайное событие может спровоцировать конфликт между США и Ираном - глава британского МИД Мэй на встрече с президентом Ирана заверила его в приверженности Лондона иранскому ядерному соглашению Лондон не ставит целью добиться смены режима в Иране - глава британского МИД Борис Джонсон отправляется в США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения соглашения по иранскому атому

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]