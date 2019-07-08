Зариф обвинил Британию в пиратстве после инцидента с танкером в Гибралтаре

Задержание танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара является пиратством со стороны Великобритании, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Незаконный захват танкера с иранской нефтью Великобританией от лица "команды Б" является просто-напросто пиратством. Это создает опасный прецедент и должно немедленно прекратиться", - написал Зариф в твиттере.

Как ранее поясняли иранские СМИ, термин "команда Б" Зариф применяет к ряду политиков, в том числе советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и наследному принцу ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.

На пресс-конференции в минувшее воскресенье замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что танкер не направлялся в Сирию, а факт его задержания назвал "морским разбоем".

Москва осудила захват танкера. "Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии", - говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД России в пятницу.