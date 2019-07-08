Гройсман надеется на дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на неизменность позиции Европейского Союза и европейских институтов по Украине в будущем.
"Очень важно, чтобы в будущем на пути европейской интеграции и нашего сближения мы получили мощную поддержку уже новосозданных после выборов Европарламента и европейских институций. Это очень важно на данном историческом этапе. И мы рассчитываем на твердую поддержку в будущем от Европейского Союза", - сказал Гройсман на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в понедельник в Киеве.
Премьер подчеркнул, что ожидает неизменности позиции Европы по вопросу территориальной целостности и суверенитету Украины, а также выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Кроме того, он надеется, что после парламентских выборов 21 июля новый состав Верховной Рады останется проукраинским и проевропейским.
"В Европе изменился политический ландшафт. У нас сейчас новый Европарламент. И это действительно новый Европарламент, а не просто новые люди, но также и новые идеи, новые направления деятельности. Нет причин, чтобы быть пессимистичными, после этих выборов. Я уверен, что, безусловно, будет больше вызовов для всех нас: и для Украины, и для друзей Украины в Европе", - сказал, в свою очередь, Туск.
По его мнению, самым важным вопросом на данный момент является, как защитить усилия сторон, которые уже были приложены Украиной и Евросоюзом в совместное сотрудничество и интеграцию.
"У меня нет сомнений, что глобальный контекст будет сложнее как для Украины, так и для Европы. Нам нужно быть объединенными больше, чем когда-либо", - констатировал Туск.
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