Матвиенко назвала провокацией высказывание грузинского тележурналиста в адрес Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала циничной и недостойной провокацией высказывание грузинского тележурналиста канала "Рустави 2" в адрес российского президента.
"Я думаю что это омерзительная, циничная, недостойная для любого человека провокация. (...) Важно, что руководство Грузии осудило эту выходку", - сказала Матвиенко журналистам в Ставрополе.
Она добавила, что "ещё более важно, что сами граждане Грузии высказали своё возмущение".
Телеведущий Георгий Габуния 7 июля в прямом эфире грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе уже осудили высказывания телеведущего, усмотрев в них провокацию. А в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" в связи с этим заявили, что попытка штурма парламента Грузии в конце июня и оскорбительные высказывания в адрес руководства РФ на телеканале "Рустави 2" являются "звеньями одной цепи" в стремлении основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" дестабилизировать страну.
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