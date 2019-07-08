Матвиенко назвала провокацией высказывание грузинского тележурналиста в адрес Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала циничной и недостойной провокацией высказывание грузинского тележурналиста канала "Рустави 2" в адрес российского президента.

"Я думаю что это омерзительная, циничная, недостойная для любого человека провокация. (...) Важно, что руководство Грузии осудило эту выходку", - сказала Матвиенко журналистам в Ставрополе.

Она добавила, что "ещё более важно, что сами граждане Грузии высказали своё возмущение".

Телеведущий Георгий Габуния 7 июля в прямом эфире грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе уже осудили высказывания телеведущего, усмотрев в них провокацию. А в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" в связи с этим заявили, что попытка штурма парламента Грузии в конце июня и оскорбительные высказывания в адрес руководства РФ на телеканале "Рустави 2" являются "звеньями одной цепи" в стремлении основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" дестабилизировать страну.