Цены на нефть сохраняют стабильность, Brent на уровне $64,2 за баррель

Нефтяной рынок сохраняет слабые изменения в ходе торгов в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, которая заставляет инвесторов опасаться возможных перебоев с поставками.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 составляет $64,22 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $57,5 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

"Нефтяной рынок находится в трудном положении, не зная, в каком направлении двигаться", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок, слова которого приводит Bloomberg.

По данным агентства, добыча нефти в Иране упала до минимума с 1986 года на фоне санкционных ограничений США.

Иран заявил, что его отступление от ряда обязательств по СВПД означает, что страна не выходит из него, а пытается спасти. При этом Тегеран не исключает, что продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.

Европейские страны призвали Иран отказаться от решения об отступлении от обязательств, но угроз введения ими санкций в отношении Тегерана пока не поступало.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану следует "соблюдать осторожность". "Ирану лучше быть поосторожнее", - сказал Трамп журналистам в Морристауне (штат Нью-Джерси).

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".