Иран был одной из тем в ходе телефонного разговора Путина и Нетаньяху - канцелярия израильского премьера

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора затронули тему Ирана, сообщает в понедельник в Twitter канцелярия главы израильского правительства.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили Иран, Сирию и двусторонние отношения", - говорится в сообщении канцелярии.
Также канцелярия израильского премьера, как и пресс-служба Кремля, сообщила, что Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков в Баренцевом море.
Путин пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху прошел на фоне того, что в понедельник Иран объявил о превышении предусмотренный ядерной сделкой уровня обогащения урана в 3,67%. Также в Тегеране пригрозили, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.
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