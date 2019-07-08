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Регион 08.07.2019 16:11

Иран был одной из тем в ходе телефонного разговора Путина и Нетаньяху - канцелярия израильского премьера

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора затронули тему Ирана, сообщает в понедельник в Twitter канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили Иран, Сирию и двусторонние отношения", - говорится в сообщении канцелярии.

Также канцелярия израильского премьера, как и пресс-служба Кремля, сообщила, что Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков в Баренцевом море.

Путин пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху прошел на фоне того, что в понедельник Иран объявил о превышении предусмотренный ядерной сделкой уровня обогащения урана в 3,67%. Также в Тегеране пригрозили, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ИРАН, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]