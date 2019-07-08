Туск горд тем, что его называют проукраинским маньяком

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в ходе встречи с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом, что на протяжении многих лет пытался "поддерживать Украину в Европе и Европу - в Украине".
"В Брюсселе есть люди, которые называют меня проукраинским маньяком. Они часто говорили мне это прямо в лицо. Если честно, я очень горжусь этим эпитетом", - сказал Туск в понедельник в Киеве, где он находится в связи с саммитом ЕС - Украина.
"Ваши мужество и решимость завоевали уважение и признание многих европейцев, и сегодня среди них все больше и больше союзников украинского дела", - отметил глава Евросовета.
В его глазах, украинцы, которые защищают свой суверенитет и целостность государства, - все герои. "Европейский союз должен гордиться и быть благодарным за такого партнера", - считает Туск.
"Я сделал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой. Не все получилось. Я не всегда добивался успеха, которого хотел. Простите меня, друзья мои. Но у нас также есть много причин быть довольными. Вам, украинскому народу, конечно, нечего стыдиться", - заявил председатель Европейского совета, отметив, что, вероятно, в последний раз посещает Украину в этом качестве.
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