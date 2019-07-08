Georgian Airways предлагает рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван с авиакомпанией-партнером

Авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке с 8 июля прямого авиасообщения с Грузией с понедельника удвоила частоту полетов из Тбилиси в Ереван для выполнения через столицу Армении рейсов в Москву с привлечением авиакомпании-партнера, сообщает грузинская авиакомпания.

Согласно пресс-релизу, с понедельника Georgian Airways на эту воздушную линию добавляет семь частот и будет выполнять регулярные полеты 14 раз в неделю до конца летнего навигационного сезона. При этом рейсы из Еревана в Москву и обратно будут выполняться авиакомпанией - партнером Georgian Airways.

По информации Georgian Airways, билеты можно забронировать онлайн, в местных офисах авиакомпании и туристических агентствах. Пассажиры, у которых ранее были приобретены билеты на авиаперелет из Тбилиси в Москву, могут перебронировать их на альтернативный маршрут бесплатно, либо запросить возврат денег по месту их покупки.

До настоящего времени Georgian Airways ежедневно осуществляла по три рейса из Тбилиси в Москву и в обратном направлении, а также выполняла полеты в Санкт-Петербург, Казань и Воронеж.

Кроме Georgian Airways, регулярные полеты между Грузией и РФ с грузинской стороны осуществляла также авиакомпания MyWay Airlines, а с российской стороны - "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings и "ЮТэйр".

Как сообщалось, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Эти меры были приняты после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. В ходе столкновений пострадали 240 человек, более 300 протестующих были задержанны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия. А в России происшедшие в Тбилиси беспорядки были восприняты в резко негативном ключе.

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию". Правительству РФ было поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

На следующий день, 22 июня Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - заявили в Минтрансе.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.