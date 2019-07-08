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08.07.2019 16:31

ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня

Исполнительная власть Астаринского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства 36-квартирного жилого дома для граждан, пострадавших от оползня, говорится в объявлении ИВ.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 200 манатов.

Главные критерии отбора победителя: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение, опыт в выполнении аналогичных работ.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 15 августа. Тендерная процедура состоится 16 августа в 15:00.

Строительство нового жилого дома в Астаринском районе будет осуществлено из средств Резервного фонда президента Азербайджана. Распоряжением главы государства Ильхама Алиева от 3 июня 2019 года ИВ района на эти цели выделено 2,3 млн манатов.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]