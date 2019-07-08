ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня

Исполнительная власть Астаринского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства 36-квартирного жилого дома для граждан, пострадавших от оползня, говорится в объявлении ИВ.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 200 манатов.

Главные критерии отбора победителя: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение, опыт в выполнении аналогичных работ.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 15 августа. Тендерная процедура состоится 16 августа в 15:00.

Строительство нового жилого дома в Астаринском районе будет осуществлено из средств Резервного фонда президента Азербайджана. Распоряжением главы государства Ильхама Алиева от 3 июня 2019 года ИВ района на эти цели выделено 2,3 млн манатов.

Н.Аббасова