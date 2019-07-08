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Регион 08.07.2019 19:04

Премьер Грузии назвал скандальные заявления ведущего "Рустави 2" "грязнейшей провокацией" Саакашвили

Оскорбления ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" в адрес руководства России стали "грязнейшей провокацией", за которой стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и созданная им партия "Единое национальное движение", заявил в понедельник глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

По словам Бахтадзе, выходка ведущего телеканала "Рустави 2" - это "грязнейшая провокация, целью которой была создание дестабилизации в стране" и во главе этой провокации был экс-президент Саакашвили и его партия "Единое национальное движение".

"Это была агрессия, которая исходит от вождя "националов" Саакашвили. Подобный сценарий не пройдет. Оценка здесь однозначна - грузинский народ еще раз увидел, что движет этой деструктивной силой. Их цель нанести вред грузинскому государству и грузинскому народу", - заявил Бахтадзе.

Вечером 7 июля телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе, усмотрев в них провокацию. В Кремле и МИД РФ также осудили высказывания Габунии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]