Германия не собирается отправлять сухопутные войска в Сирию

Власти Германии отвергли просьбу США направить в Сирию сухопутные войска, сообщают западные СМИ.
"Когда я говорю, что правительство намерено придерживаться текущих мер в рамках коалиции против ИГ, это не включает в себя сухопутные войска", - заявил в понедельник представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Спецпредставитель американского правительства по Сирии Джеймс Джеффри ранее в интервью немецкой газете Welt am Sonntag призвал Германию ввести сухопутные войска в Сирию.
Он отметил, что задействование солдат Бундесвера в боевых операциях в Сирии не является приоритетом, так как в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) "лучше использовать силы местных военных".
По словам Джеффри, военное присутствие ФРГ в Сирии необходимо для поддержания стабильности на северо-востоке страны и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ или подобных группировок.
Газета сообщала, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями немецкого правительства в Берлине. "Германия обдумывает, что она может сделать. Возможно, она предоставит наземные войска. Но также это может быть гражданская, финансовая или военная поддержка другого рода", - приводит издание его слова.
В декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позже он объявил о своем решении поэтапного выведения американских войск из Сирии.
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