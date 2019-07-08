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Дальнее зарубежье 08.07.2019 19:34

Германия не собирается отправлять сухопутные войска в Сирию

Власти Германии отвергли просьбу США направить в Сирию сухопутные войска, сообщают западные СМИ.

"Когда я говорю, что правительство намерено придерживаться текущих мер в рамках коалиции против ИГ, это не включает в себя сухопутные войска", - заявил в понедельник представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Спецпредставитель американского правительства по Сирии Джеймс Джеффри ранее в интервью немецкой газете Welt am Sonntag призвал Германию ввести сухопутные войска в Сирию.

Он отметил, что задействование солдат Бундесвера в боевых операциях в Сирии не является приоритетом, так как в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) "лучше использовать силы местных военных".

По словам Джеффри, военное присутствие ФРГ в Сирии необходимо для поддержания стабильности на северо-востоке страны и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГ или подобных группировок.

Газета сообщала, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями немецкого правительства в Берлине. "Германия обдумывает, что она может сделать. Возможно, она предоставит наземные войска. Но также это может быть гражданская, финансовая или военная поддержка другого рода", - приводит издание его слова.

В декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позже он объявил о своем решении поэтапного выведения американских войск из Сирии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, ВОЙСКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]