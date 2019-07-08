Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.07.2019 16:46

Защитники экс-президента Армении Кочаряна просят выпустить его под залог

Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представили в суд первой инстанции ходатайство о его освобождении под залог.

"Направлено письменное ходатайство судье суда общей юрисдикции Еревана Давиду Григоряну о замене избранной в отношении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде ареста на освобождение под залог", - сообщил адвокат Кочаряна Айк Алумян журналистам в понедельник.

По его словам, размер залога защитники оставили на усмотрение суда.

"Суд пока не представил позицию относительно ходатайства", - отметил Алумян.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Кочаряну также было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $3 млн.

Сын Кочаряна Левон заявлял, что его отец стал жертвой политического преследования.

18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Премьер Армении Никол Пашинян после решения суда об освобождении из-под ареста Кочаряна призвал своих сторонников заблокировать все здания судов в республике. Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционная парламентская партия "Светлая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.

25 июня этого года Апелляционный суд Армении принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.

Журналисты поинтересовались его мнением о решении Апелляционного суда. "Вы сами все увидели. Нет ни закона, ни законности. Мне много чего есть сказать, и я скажу", - сказал Кочарян журналистам.

В офисе команды адвокатов экс-президента журналистам сообщили, что решение Апелляционного суда будет обжаловано в Кассационном суде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, АДВОКАТЫ, ХОДАТАЙСТВО


Похожие новости


Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна Дело экс-президента Армении Кочаряна поступило в Апелляционный суд страны Генпрокуратура Армении отказалась комментировать прекращение дела против экс-президента Кочаряна, сославшись на отсутствие официального уведомления суда Суд в Ереване освободил экс-президента Кочаряна из-под стражи Суд в Армении арестовал все имущество Кочаряна, кроме пенсии Назарбаев в письме экс-президенту Армении Кочаряну сообщил о переменах в Казахстане, рассчитывает на "личные контакты" в будущем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]