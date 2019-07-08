Защитники экс-президента Армении Кочаряна просят выпустить его под залог

Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представили в суд первой инстанции ходатайство о его освобождении под залог.
"Направлено письменное ходатайство судье суда общей юрисдикции Еревана Давиду Григоряну о замене избранной в отношении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде ареста на освобождение под залог", - сообщил адвокат Кочаряна Айк Алумян журналистам в понедельник.
По его словам, размер залога защитники оставили на усмотрение суда.
"Суд пока не представил позицию относительно ходатайства", - отметил Алумян.
Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Кочаряну также было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $3 млн.
Сын Кочаряна Левон заявлял, что его отец стал жертвой политического преследования.
18 мая 2019 года суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.
Премьер Армении Никол Пашинян после решения суда об освобождении из-под ареста Кочаряна призвал своих сторонников заблокировать все здания судов в республике. Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционная парламентская партия "Светлая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.
25 июня этого года Апелляционный суд Армении принял решение об аресте Кочаряна. В тот же день экс-президент прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности Армении.
Журналисты поинтересовались его мнением о решении Апелляционного суда. "Вы сами все увидели. Нет ни закона, ни законности. Мне много чего есть сказать, и я скажу", - сказал Кочарян журналистам.
В офисе команды адвокатов экс-президента журналистам сообщили, что решение Апелляционного суда будет обжаловано в Кассационном суде.
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