ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог

Исполнительная власть Агстафинского района привлекло ООО «Sema MM Inshaat» к ремонту дорог на территории района.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, стоимость работ составляет 405,340 тыс. манатов
Ф.Исазаде
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