Берлин определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана после доклада МАГАТЭ

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил о необходимости возвращения Ирана к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Для нас важно сделать так, чтобы Иран вновь выполнял условия соглашения", - цитирует агентство слова Бройля.

Он отметил, что Германия пока воздерживается от принятия мер в отношении Тегерана и ожидает доклада МАГАТЭ об уровне обогащения Ираном урана. По словам представителя МИД ФРГ, хотя организация пока не распространила доклад, "это вопрос нескольких дней, а не недель".

Бройль указал, что как только Берлин получит этот доклад, он ознакомится с ним и проведет консультации с другими сторонами СВПД относительно дальнейших действий.

В минувшее воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза из страны излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что, если европейские участники СВПД не выполнят свои обязательства по СВПД, третий этап сокращения Тегераном своих обязательств наступит через 60 дней.

Иран настаивает на том, чтобы созданный европейцами специальный платежный механизма для расчетов с Тегераном в обход американских санкций распространялся на экспорт иранской нефти.

По словам представителя иранской Организации по атомной энергии Бехруза Камальванди, на третьем этапе Иран может увеличить число центрифуг, а также начать обогащать уран до уровня в 20%.