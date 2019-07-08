Пресс-релиз

11 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку в в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет мероприятие «Век в искусстве и единственная любовь», посвященное жизни и творчеству русского и советского скульптора Сергея Конёнкова. Встречу проведет культуролог, старший архитектор «Азгоспроекта», стажер «Моспроекта» Алла Фаталиева.
Начало – в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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