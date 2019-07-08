ОАЭ заявили о сокращении военного присутствия в Йемене и переходе к мирному плану

Объединенные Арабские Эмираты объявили о сокращении числа своих военнослужащих, участвующих в операциях в Йемене, и о переходе от военной стратегии к мирному плану, сообщают западные СМИ.
"Нужно очень много сделать, чтобы отойти от того, что я бы назвал военной стратегией, к мирному плану, и я думаю, это то, чем мы сейчас занимаемся", - заявил журналистам в понедельник высокопоставленный источник в руководстве страны.
Он добавил, что именно для этих целей ОАЭ снизили численность воинского контингента в Йемене.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.
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