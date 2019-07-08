Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.07.2019 19:49

ОАЭ заявили о сокращении военного присутствия в Йемене и переходе к мирному плану

Объединенные Арабские Эмираты объявили о сокращении числа своих военнослужащих, участвующих в операциях в Йемене, и о переходе от военной стратегии к мирному плану, сообщают западные СМИ.

"Нужно очень много сделать, чтобы отойти от того, что я бы назвал военной стратегией, к мирному плану, и я думаю, это то, чем мы сейчас занимаемся", - заявил журналистам в понедельник высокопоставленный источник в руководстве страны.

Он добавил, что именно для этих целей ОАЭ снизили численность воинского контингента в Йемене.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, ЙЕМЕН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]