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СНГ 08.07.2019 20:01

В Минске приветствуют инициативу Зеленского о встрече с Путиным по Донбассу - глава МИД Белоруссии

В Минске поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей в понедельник в Новогрудке (Гродненская область).

Зеленский ранее в понедельник предложил президенту РФ Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице офиса президента в фейсбуке.

При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации в Донбассе.

Макей в связи с заявление Зеленского подчеркнул, что белорусская сторона со своей стороны готова приложить максимум усилий для организации такой встречи, если договоренность о ее проведении будет достигнута. "Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года. Президент Беларуси не раз говорил о том, что необходимо как можно скорее восстановить мир в Украине", - добавил глава МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял о необходимости привлечения мировых лидеров, в том числе президента США, к переговорам по Донбассу.

"Я давно сказал - пока американцы не подключатся и не поддержат этот формат переговоров, толку не будет. Так и произошло. Я публично призывал, чтобы американцев усадить за стол "нормандской четверки", - сказал Лукашенко 1 марта в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске.

Между тем в Кремле в связи с предложением Зеленского российскому коллеге Путину провести переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ИНИЦИАТИВА


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