Лидеры Японии, Индии, Малайзии, Монголии ожидаются на форуме во Владивостоке - МИД РФ

МИД РФ ожидает, что во Владивосток на мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре прибудут президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Комментарий на сайте российского внешнеполитического ведомства размещен в понедельник в связи с публикациями в ряде южноазиатских СМИ о том, что на ВЭФ в качестве почетного гостя приглашен премьер-министр Пакистана Имран Хан.
"Подготовка к ВЭФ-5, который за последние несколько лет превратился в уникальную диалоговую площадку, предоставляющую возможность обсуждать в широком кругу актуальные вопросы региональной экономической интеграции, идет полным ходом. Ожидаем, что в столицу Приморья приедут Президент Монголии Х.Баттулга, Премьер-министр Индии Н.Моди, Премьер-министр Малайзии М.Мохаммад и Премьер-министр Японии С.Абэ", - говорится в комментарии МИД РФ.
Начался визит Туска в Азербайджан
Глава МИД Азербайджана и новый посол ФРГ в Баку обсудили реализацию региональных проектов
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Саудовская flyadeal отказалась от заказа Boeing 737 MAX, перейдет на самолеты Airbus
"Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых Boeing-737 MAX с декабря - гендиректор
Китай разрабатывает 15-летний план по развитию автомобилей на новых источниках энергии
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома