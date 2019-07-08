Лидеры Японии, Индии, Малайзии, Монголии ожидаются на форуме во Владивостоке - МИД РФ

МИД РФ ожидает, что во Владивосток на мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре прибудут президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Комментарий на сайте российского внешнеполитического ведомства размещен в понедельник в связи с публикациями в ряде южноазиатских СМИ о том, что на ВЭФ в качестве почетного гостя приглашен премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Подготовка к ВЭФ-5, который за последние несколько лет превратился в уникальную диалоговую площадку, предоставляющую возможность обсуждать в широком кругу актуальные вопросы региональной экономической интеграции, идет полным ходом. Ожидаем, что в столицу Приморья приедут Президент Монголии Х.Баттулга, Премьер-министр Индии Н.Моди, Премьер-министр Малайзии М.Мохаммад и Премьер-министр Японии С.Абэ", - говорится в комментарии МИД РФ.