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СНГ 08.07.2019 20:16

Лидеры Японии, Индии, Малайзии, Монголии ожидаются на форуме во Владивостоке - МИД РФ

МИД РФ ожидает, что во Владивосток на мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре прибудут президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Комментарий на сайте российского внешнеполитического ведомства размещен в понедельник в связи с публикациями в ряде южноазиатских СМИ о том, что на ВЭФ в качестве почетного гостя приглашен премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Подготовка к ВЭФ-5, который за последние несколько лет превратился в уникальную диалоговую площадку, предоставляющую возможность обсуждать в широком кругу актуальные вопросы региональной экономической интеграции, идет полным ходом. Ожидаем, что в столицу Приморья приедут Президент Монголии Х.Баттулга, Премьер-министр Индии Н.Моди, Премьер-министр Малайзии М.Мохаммад и Премьер-министр Японии С.Абэ", - говорится в комментарии МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАДИВОСТОК, ФОРУМ, ГОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]