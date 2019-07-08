Запуск фармацевтического завода Hayat pharm в пригороде Баку состоится до конца 2019г – глава Минэкономики

Ввод в эксплуатацию азербайджано-российского совместного фармацевтического предприятия «Hayat pharm» в Баку состоится до конца 2019 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Вопросы расширения экономического сотрудничества в различных областях между Азербайджаном и Россией обсудили в понедельник в Екатеринбурге Мустафаев и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Азербайджан и Россия наряду с другими областями, успешно сотрудничают и в инвестиционной сфере. Одним из таких совместных проектов является строительство фармацевтического завода российской компании R-Farm на территории Пираллахинского промышленного парка (ППП) в Баку. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года», - сказал Мустафаев, слова которого приводятся в пресс-релизе Минэкономики.

В ходе встречи обсуждались также вопросы развития сотрудничества в сферах нефтегазового машиностроения, судостроения, специального оборудования, сельхозтехники, а также в транспортной, фармацевтической и других областях.

«Кроме того, министры обсудили увеличение экспорта азербайджанской продукции в Россию, расширение связей Азербайджана с регионами РФ и ряд других вопросов», - говорится в сообщении.

Мантуров на встрече пригласил азербайджанскую сторону принять участие на выставке по судостроению «Нева» в сентябре в Санкт-Петербурге.

Закладка фундамента предприятия «Hayat pharm» состоялась в ноябре 2016 года. Годовая производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. В целом, на начальном этапе на заводе будет производиться 89 наименований лекарственных препаратов.

Учредителями компании «Hayat pharm» являются: ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», азербайджанская «Vita-A» и «R-Farm» (Россия). Инвестиции в завод оцениваются в $74 млн.

Производимая продукция будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии.

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

АО «R-Farm» - российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Cфера деятельности компании охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, производством, выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной медицинской помощи. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере. В настоящее время резидентами парка являются 5 компаний.

Н.Аббасова