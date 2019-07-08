В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»

8 июля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоялся показ фильма «Операция Багратион» из документального цикла «Великая война» (Первый канал, 2010 год). Он был приурочен к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Зрителями стали азербайджанские студенты и школьники, а также представители Московского политехнического университета, которые в настоящее время находятся в командировке в Баку.
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