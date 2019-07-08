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Дальнее зарубежье 08.07.2019 17:55

В Брюсселе нашли тайник со взрывчаткой

Брюссельский домовладелец, затеявший ремонт своего здания в столичной коммуне Андерлехт, обнаружил во время работ в схроне под лестницей значительное количество взрывчатого вещества и запас гвоздей и болтов, сообщил в понедельник телеканал RTBF.

Заготовки для самодельных взрывных устройств напоминали изделия, которые применяли террористы во Франции и Бельгии. Вместе с этими материалами было обнаружено несколько детонаторов, а также ножи и кастет.

Следствие разбирается, кому принадлежит содержимое тайника, и для чего предназначался обнаруженный арсенал. Домовладелец вне подозрения.

Проведено исследование на наличие следов ДНК и отпечатков пальцев.

Тайник, уточняет телеканал, был найден еще в субботу. На место была вызвана служба разминирования.

По данным прокуратуры Брюсселя, пока нет никаких признаков готовящегося нового теракта. Не просматривается и связь с террористической группой, устроившей взрывы в метро и аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года.

Выдвинута версия старого заброшенного схрона.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТАЙНИК, ВЗРЫВЧАТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]