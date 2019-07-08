В Брюсселе нашли тайник со взрывчаткой

Брюссельский домовладелец, затеявший ремонт своего здания в столичной коммуне Андерлехт, обнаружил во время работ в схроне под лестницей значительное количество взрывчатого вещества и запас гвоздей и болтов, сообщил в понедельник телеканал RTBF.
Заготовки для самодельных взрывных устройств напоминали изделия, которые применяли террористы во Франции и Бельгии. Вместе с этими материалами было обнаружено несколько детонаторов, а также ножи и кастет.
Следствие разбирается, кому принадлежит содержимое тайника, и для чего предназначался обнаруженный арсенал. Домовладелец вне подозрения.
Проведено исследование на наличие следов ДНК и отпечатков пальцев.
Тайник, уточняет телеканал, был найден еще в субботу. На место была вызвана служба разминирования.
По данным прокуратуры Брюсселя, пока нет никаких признаков готовящегося нового теракта. Не просматривается и связь с террористической группой, устроившей взрывы в метро и аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года.
Выдвинута версия старого заброшенного схрона.
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