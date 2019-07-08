Мир на Украину возможно вернуть только путем дипломатических переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Если у кого вдруг возникают вопросы или сомнения относительно продолжения санкций - всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.
Президент Украины уверен, что стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский.
Говоря о разведении войск в районе Станицы Луганская (Луганской области), президент отметил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с "оккупированной территории" для начала восстановительных работ моста.
Начался визит Туска в Азербайджан
Глава МИД Азербайджана и новый посол ФРГ в Баку обсудили реализацию региональных проектов
В Баку проходит выставка, разоблачающая исторические фальсификации о принадлежности Еревана армянам
Саудовская flyadeal отказалась от заказа Boeing 737 MAX, перейдет на самолеты Airbus
"Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых Boeing-737 MAX с декабря - гендиректор
Китай разрабатывает 15-летний план по развитию автомобилей на новых источниках энергии
Центр инновации и снабжения Минздрава направит более 45 млн манатов на закупку медицинской продукции
Возврат tax free наличными ограничили для туристов в ОАЭ
Британским туристам стали отказывать в аренде гостиничных номеров с балконами
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Элеонора Митрофанова приняла участие в празднике Дня семьи, любви и верности в Баку
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома