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СНГ 08.07.2019 18:00

Зеленский: мир на Украину можно вернуть единственным "оружием" -дипломатией

Мир на Украину возможно вернуть только путем дипломатических переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если у кого вдруг возникают вопросы или сомнения относительно продолжения санкций - всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

Президент Украины уверен, что стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский.

Говоря о разведении войск в районе Станицы Луганская (Луганской области), президент отметил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с "оккупированной территории" для начала восстановительных работ моста.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]