Мир на Украину возможно вернуть только путем дипломатических переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если у кого вдруг возникают вопросы или сомнения относительно продолжения санкций - всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

Президент Украины уверен, что стороны постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю - не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский.

Говоря о разведении войск в районе Станицы Луганская (Луганской области), президент отметил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с "оккупированной территории" для начала восстановительных работ моста.