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Бизнес и законодательство 08.07.2019 18:03

Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения. Таким образом, сопредседателем комиссии стал Сахиль Бабаев.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, зампред Агентства по пищевой безопасности, посол Азербайджана в Сербии.

Ранее сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны являлся министр экономики Шахин Мустафаев.

В последний раз заседание азербайджано-сербской МПК состоялось в декабре 2018 года в Белграде.

Ф.Исазаде

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Тэги: СЕРБИЯ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]