Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения. Таким образом, сопредседателем комиссии стал Сахиль Бабаев.
В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, зампред Агентства по пищевой безопасности, посол Азербайджана в Сербии.
Ранее сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны являлся министр экономики Шахин Мустафаев.
В последний раз заседание азербайджано-сербской МПК состоялось в декабре 2018 года в Белграде.
Ф.Исазаде
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