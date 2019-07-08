Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения. Таким образом, сопредседателем комиссии стал Сахиль Бабаев.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, председатель Госагентства по туризму, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, зампред Агентства по пищевой безопасности, посол Азербайджана в Сербии.

Ранее сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны являлся министр экономики Шахин Мустафаев.

В последний раз заседание азербайджано-сербской МПК состоялось в декабре 2018 года в Белграде.

Ф.Исазаде