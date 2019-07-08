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Регион 08.07.2019 18:09

ЕС продлит санкции против РФ - Зеленский

Секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что санкционная политика должна продлиться до полного выполнения минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]