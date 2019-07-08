ЕС продлит санкции против РФ - Зеленский

Секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что санкционная политика должна продлиться до полного выполнения минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.