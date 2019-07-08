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Регион 08.07.2019 21:00

В Госдуме намерены добиваться экстрадиции оскорбившего президента РФ грузинского журналиста в Россию

Члены совета Думы сошлись во мнении о необходимости привлечения грузинского журналиста, который оскорбил на "Рустави-2" президента РФ, к уголовной ответственности, а также о его экстрадиции в Россию, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Володин отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании совета Думы. При этом он отметил, что пока не готов сказать, будет ли это предложение отражено в тексте заявления Госдумы, которое в настоящее время готовится.

"Заявление будет носить больше характер экономический. Мы анализировали экономику развития наших отношений, что же касается недостойного поведения гражданина Грузии, оскорбляющего главу наше государства, - все единодушно, несмотря на принадлежность к различным фракциям, считают, что это оскорбление нашей страны и всех граждан РФ", - сказал спикер.

Он отметил, что именно поэтому этого гражданина Грузии необходимо привлекать к уголовной ответственности и истребовать на территорию РФ для того, чтобы суд определил его вину в соответствии с российским законодательством.

"А как иначе? Только так, вносить его во все списки, искать его и дальше доставлять на территорию России", - сказал Володин.

Он отметил, что российская сторона постоянно демонстрирует свою порядочность, однако порядочность - это не значит слабость.

В воскресенье вечером телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе, усмотрев в них провокацию.

В Кремле и МИД РФ осудили высказывания Габунии.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ГРУЗИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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