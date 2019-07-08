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Регион 08.07.2019 19:39

Госдума попросит правительство запретить поставки вина, воды из Грузии и денежные переводы в эту страну - Володин

Госдума во вторник обратится к правительству с просьбой запретить поставки в РФ вина, воды из Грузии и денежные переводы в Грузию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такое решение принято на Совете Думы.

"Совет принял единогласно решение подготовить заявление. Будем рассматривать завтра на заседании Думы... Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он добавил, что по объему переводов в Грузию Россия занимает первое место, в прошлом году было переведено $641 млн.

Как сообщало Национальное агентство вина Грузии, в 2018 году экспорт грузинского вина в Россию увеличился на 12,4% и составил 53,7 млн бутылок. Это 62,3% от общего объема экспорта.

Как сообщил "Интерфаксу" директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, с 2013 года, когда были разрешены поставки после запрета 2006 года, Грузия экспортировала в Россию 225 млн бутылок вина. "Претензии к качеству были: за этот период 1 млн бутылок был забракован. Но хотелось бы от контролирующих органов получить статистику и по другим странам", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Грузия занимает второе место среди поставщиков вина в Россию с долей в 17%. На первом месте - Испания с долей в 20,3%.

Как отметил Дробиз, грузинское вино в основном употребляет средний класс. "Заместить физические объемы поставок в случае запрета могут страны дальнего зарубежья, но вот по вкусу и аромату заменить вино из Грузии будет трудно, это особая продукция", - сказал он.

Дробиз также сообщил, что в настоящее время в торговле и у дистрибуторов находится порядка 10 млн бутылок грузинского вина. "В случае принятия решения о запрете надо четко определиться, что делать с этой продукцией", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСДУМА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]