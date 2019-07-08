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Регион 08.07.2019 19:43

Журналиста "Рустави 2" Габуния отстранили от работы на два месяца за мат

По решению саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" телеведущему Георгию Габуния, который накануне в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, на два месяца приостановлены журналистские полномочия.

Как сообщает телекомпания "Рустави 2", решение комиссии касаются всех передач, которые готовит или ведет Габуния на телеканале.

В минувшее воскресенье вечером Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.

В понедельник высказывания Габуния осудили в Кремле и МИД РФ. А члены совета Госдумы сошлись во мнении привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ, МАТ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]