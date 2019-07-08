По решению саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" телеведущему Георгию Габуния, который накануне в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, на два месяца приостановлены журналистские полномочия.

Как сообщает телекомпания "Рустави 2", решение комиссии касаются всех передач, которые готовит или ведет Габуния на телеканале.

В минувшее воскресенье вечером Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.

В понедельник высказывания Габуния осудили в Кремле и МИД РФ. А члены совета Госдумы сошлись во мнении привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.