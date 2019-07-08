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Регион 08.07.2019 19:46

Саакашвили назвал поведение журналиста Габунии "безвкусным и необдуманным выпадом" и обвинил нынешние власти Грузии в развале отношений с РФ

Находящийся на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после инцидента с оскорбившим президента РФ в прямом эфире журналистом "Рустави 2" Георгием Габунией раскритиковал действующие власти страны, заявив, что в период его президентства россияне относились к Грузии "как минимум с уважением".

"В мое время несмотря на все, несмотря на большие беды, мы смогли привлечь в страну российских туристов. Россияне относились к нам минимум с уважением, потому что были восхищены реформами в Грузии. (...) Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось", - заявил Саакашвили в понедельник в видеообращении к своим сторонникам в Грузии на своей странице в фейсбуке.

По его мнению, нынешние власти, которые утверждали, что налаживают отношения с РФ, в итоге ничего не наладили, если, как он отметил, из-за "одного безвкусного и необдуманного выпада" журналиста телекомпании "Рустави-2" Георгия Габунии в Тбилиси стали говорить о том, что "Россия нас разбомбит".

Саакашвили при этом уверен, что вскоре в Грузии сменится власть.

"Все наладится, Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Бидзина Иванишвили) не помогут никакие трюки, его время в Грузии закончилось, сейчас главное, чтобы переход был мирный и спокойный без всяких трюков и маневров. Это его не спасет. Все будет хорошо, сейчас главное консолидация, единство. У нашей страны все получится - мы должны быть прагматичными и в то же время полными достоинства, мы должны быть открытыми, но в то же время никогда не отказываться от наших фундаментальных интересов. Все даже самые враждебные соседи тогда нас уважают, когда мы сами уважаем себя", - отметил находящийся на родине в розыске бывший грузинский президент.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЖУРНАЛИСТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]