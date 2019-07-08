Находящийся на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после инцидента с оскорбившим президента РФ в прямом эфире журналистом "Рустави 2" Георгием Габунией раскритиковал действующие власти страны, заявив, что в период его президентства россияне относились к Грузии "как минимум с уважением".

"В мое время несмотря на все, несмотря на большие беды, мы смогли привлечь в страну российских туристов. Россияне относились к нам минимум с уважением, потому что были восхищены реформами в Грузии. (...) Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось", - заявил Саакашвили в понедельник в видеообращении к своим сторонникам в Грузии на своей странице в фейсбуке.

По его мнению, нынешние власти, которые утверждали, что налаживают отношения с РФ, в итоге ничего не наладили, если, как он отметил, из-за "одного безвкусного и необдуманного выпада" журналиста телекомпании "Рустави-2" Георгия Габунии в Тбилиси стали говорить о том, что "Россия нас разбомбит".

Саакашвили при этом уверен, что вскоре в Грузии сменится власть.

"Все наладится, Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Бидзина Иванишвили) не помогут никакие трюки, его время в Грузии закончилось, сейчас главное, чтобы переход был мирный и спокойный без всяких трюков и маневров. Это его не спасет. Все будет хорошо, сейчас главное консолидация, единство. У нашей страны все получится - мы должны быть прагматичными и в то же время полными достоинства, мы должны быть открытыми, но в то же время никогда не отказываться от наших фундаментальных интересов. Все даже самые враждебные соседи тогда нас уважают, когда мы сами уважаем себя", - отметил находящийся на родине в розыске бывший грузинский президент.