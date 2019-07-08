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Дальнее зарубежье 08.07.2019 19:49

Арабская коалиция заявила о предотвращении атаки йеменских повстанцев на коммерческое судно

Арабская коалиция утверждает, что ее военно-морским силам удалось сорвать атаку йеменских повстанцев на коммерческое судно, передает телеканал "Аль-Арабийя".

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики в понедельник заявил, что повстанцы-хуситы планировали атаковать судно в южной части Красного моря при помощи лодки, груженной взрывчаткой.

Представитель коалиции при этом назвал актом терроризма угрозу свободе навигации и международной торговле со стороны хуситов, добавив, что коалиционные силы продолжат бороться против подобной опасности.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими Ирану.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, СУДНО, АТАКА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]