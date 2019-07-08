В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

Великобритания обязана немедленно отпустить задержанный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью или быть готовой к ответной реакции Ирана, заявил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси.
"Я предполагаю, что Британия и многие другие европейцы хорошо осведомлены о возможностях Иранской Республики и об ее силе, и ей (Британии - ИФ) следует как можно быстрее отпустить захваченный танкер", - цитирует его слова агентство "Мехр".
"Это будет для их (Великобритании - ИФ) же блага, в противном случае им следует ждать последствий за этот незаконный шаг и нарушение международных соглашений", - отметил он.
По его словам, европейцы демонстрируют двойные стандарты, когда задерживают иранский танкер в международных водах, хотя в то же время они игнорировали контрабанду нефти боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) с захваченных территорий Ирака и Сирии.
Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Великобританию в пиратстве в связи с инцидентом с танкером.
Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.
Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.
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