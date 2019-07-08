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Регион 08.07.2019 21:45

В Тегеране предупредили Лондон о последствиях в случае отказа отпустить задержанный в Гибралтаре танкер

Великобритания обязана немедленно отпустить задержанный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью или быть готовой к ответной реакции Ирана, заявил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси.

"Я предполагаю, что Британия и многие другие европейцы хорошо осведомлены о возможностях Иранской Республики и об ее силе, и ей (Британии - ИФ) следует как можно быстрее отпустить захваченный танкер", - цитирует его слова агентство "Мехр".

"Это будет для их (Великобритании - ИФ) же блага, в противном случае им следует ждать последствий за этот незаконный шаг и нарушение международных соглашений", - отметил он.

По его словам, европейцы демонстрируют двойные стандарты, когда задерживают иранский танкер в международных водах, хотя в то же время они игнорировали контрабанду нефти боевиками группировки ИГ (запрещена в РФ) с захваченных территорий Ирака и Сирии.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Великобританию в пиратстве в связи с инцидентом с танкером.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.

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Тэги: ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАНКЕР, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]