Глава МИД Азербайджана и новый посол ФРГ в Баку обсудили реализацию региональных проектов

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник копии верительных грамот нового посла ФРГ в Баку Вольфганга Мани.

«Стороны в ходе встречи обсудили текущий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ФРГ в политической, экономической, культурной и других областях», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным энергетическим и транспортным проектам, реализуемым по инициативе Азербайджана.

Н.Аббасова