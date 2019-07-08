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Внешняя политика 08.07.2019 20:05

Глава МИД Азербайджана и новый посол ФРГ в Баку обсудили реализацию региональных проектов

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник копии верительных грамот нового посла ФРГ в Баку Вольфганга Мани.

«Стороны в ходе встречи обсудили текущий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ФРГ в политической, экономической, культурной и других областях», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным энергетическим и транспортным проектам, реализуемым по инициативе Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРГ, ПОСОЛ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]