"Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых Boeing-737 MAX с декабря - гендиректор

Екатеринбург. 8 июля. ИНТЕРФАКС - "Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых из заказанных Boeing-737 MAX в декабре 2019 года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Думаю, (получим - ИФ) в декабре этого года. Самолеты доведут, вне всякого сомнения. Это хорошие самолеты. Были сделаны ошибки, но их исправят", - подчеркнул он.

В ответ на вопрос, не рассматривала ли авиакомпания вариант отказаться от приобретения этих самолетов, Скуратов сказал: "У Boeing есть определенные преимущества: 7 часов 45 минут без посадки с полной загрузкой. А для нас очень важна география по дальним трассам. Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток без посадки. У нашей компании будут и Airbus, и Boeing".

Гендиректор "Уральских авиалиний" также сообщил, что 6 августа компания рассчитывает получить первый Airbus A320neo, до конца года - еще четыре машины этого семейства. Их поставки должны были начаться раньше, но задержка была вызвана проблемами с двигателями CFM International (СП французской Snecma и американской GE Aviation), пояснил он.

Кроме того, по словам Скуратова, 15 августа авиакомпания запустит вторую очередь технического центра, где можно будет обслуживать и Boeing, и Airbus. Инвестиции в проект составили $15 млн.

"Это универсальный центр. Многие вещи, которые мы никогда не делали, например, ремонт колес и тормозов производили в Чехии. Теперь все будем делать у себя", - добавил он.

Весной 2018 года "Уральские авиалинии" заключили договор о лизинге 14 самолетов Boeing-737 MAX 8, арендодателем выступила SB Leasing Ireland Ltd. Поставка воздушных судов ожидалась с октября 2019 года по май 2022 года.

Но полеты Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. В Boeing сообщали о проблемах с программным обеспечением системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете.

В мае компания заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО Boeing 737 MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 45 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и пять А319). Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.