Новый премьер Греции объявил о первых назначениях в правительстве

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник сделал первые назначения в кабинете министров, сообщили греческие СМИ. В частности, новым министром финансов стал экономист Христос Стайкурас.

Министерство иностранных дел возглавил юрист Никос Дендиас, МВД - Михалис Хрисохидис.

Лидер партии "Новая демократия" Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции ранее в понедельник.

Церемония приведения к присяге Мицотакиса, победившего на внеочередных выборах, прошедших накануне, состоялась в президентском дворце в Афинах.

Консервативная партия "Новая демократия" Мицотакиса по итогам обработки 75,42% бюллетеней победила на выборах в парламент Греции с 39,64% голосов.