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Дальнее зарубежье 08.07.2019 20:59

Новый премьер Греции объявил о первых назначениях в правительстве

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник сделал первые назначения в кабинете министров, сообщили греческие СМИ. В частности, новым министром финансов стал экономист Христос Стайкурас.

Министерство иностранных дел возглавил юрист Никос Дендиас, МВД - Михалис Хрисохидис.

Лидер партии "Новая демократия" Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции ранее в понедельник.

Церемония приведения к присяге Мицотакиса, победившего на внеочередных выборах, прошедших накануне, состоялась в президентском дворце в Афинах.

Консервативная партия "Новая демократия" Мицотакиса по итогам обработки 75,42% бюллетеней победила на выборах в парламент Греции с 39,64% голосов.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]