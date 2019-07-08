Новый премьер Греции объявил о первых назначениях в правительстве

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник сделал первые назначения в кабинете министров, сообщили греческие СМИ. В частности, новым министром финансов стал экономист Христос Стайкурас.
Министерство иностранных дел возглавил юрист Никос Дендиас, МВД - Михалис Хрисохидис.
Лидер партии "Новая демократия" Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции ранее в понедельник.
Церемония приведения к присяге Мицотакиса, победившего на внеочередных выборах, прошедших накануне, состоялась в президентском дворце в Афинах.
Консервативная партия "Новая демократия" Мицотакиса по итогам обработки 75,42% бюллетеней победила на выборах в парламент Греции с 39,64% голосов.
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