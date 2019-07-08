Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс призвал Иран не расценивать самообладание Вашингтона как его слабость.
"Ирану не следует путать сдержанность Америки с отсутствием у Америки решительности", - сказал вице-президент в понедельник на конференции организации "Объединённые христиане за Израиль".
При этом он повторил позицию администрации США, согласно которой Вашингтон не позволит Тегерану получить в свое распоряжение ядерное оружие.
Также Пенс прокомментировал заявления Ирана по поводу того, что он начал обогащение урана выше уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам Пенса, этот шаг является частью "злонамеренной" деятельности Ирана, которая также включает в себя атаки против танкеров в районе Персидского залива.
Западные СМИ отмечают, что, согласно материалам выступления Майка Пенса, ранее оказавшимся в распоряжении СМИ, вице-президент США должен был заявить о желании США вести диалог с Ираном, не поступаясь при этом своими позициями. Однако в выступлении Пенса этого не прозвучало.
В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.
После этого президент США Дональд Трамп заявлял, что он отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.
Накануне Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
В воскресенье иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
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