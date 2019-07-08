Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9096 RUR   0.0267 GBR   2.1302 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.07.2019 21:03

Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс призвал Иран не расценивать самообладание Вашингтона как его слабость.

"Ирану не следует путать сдержанность Америки с отсутствием у Америки решительности", - сказал вице-президент в понедельник на конференции организации "Объединённые христиане за Израиль".

При этом он повторил позицию администрации США, согласно которой Вашингтон не позволит Тегерану получить в свое распоряжение ядерное оружие.

Также Пенс прокомментировал заявления Ирана по поводу того, что он начал обогащение урана выше уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам Пенса, этот шаг является частью "злонамеренной" деятельности Ирана, которая также включает в себя атаки против танкеров в районе Персидского залива.

Западные СМИ отмечают, что, согласно материалам выступления Майка Пенса, ранее оказавшимся в распоряжении СМИ, вице-президент США должен был заявить о желании США вести диалог с Ираном, не поступаясь при этом своими позициями. Однако в выступлении Пенса этого не прозвучало.

В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

После этого президент США Дональд Трамп заявлял, что он отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Накануне Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

В воскресенье иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Трамп предупредил Иран об осторожности после объявления Тегерана о повышении уровня обогащения урана Помпео пообещал Ирану новые санкции и изоляцию из-за ядерной программы США запросили экстренную встречу МАГАТЭ по Ирану Глава МИД Ирана назвал заключенное "шестеркой" ядерное соглашение лучшим из всех возможных Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана Президент Ирана посоветовал Европе и США вернуться за стол переговоров по СВПД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]