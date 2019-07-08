В МАГАТЭ подтвердили: Иран превысил предусмотренный СВПД уровень обогащения урана

В МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран действительно приступил к обогащению урана на уровне, превышающем условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщают западные СМИ в понедельник со ссылкой на заявление агентства.
Согласно документу, инспекторы МАГАТЭ "8 июля удостоверились, что Иран обогащает уран свыше, чем на 3,67%".
Ранее в понедельник агентство ИСНА сообщило со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, что Иран повысил уровень обогащения урана до уровня, превышающего 4,5%. При этом Камальванди отмечал, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20% в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке.
В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
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