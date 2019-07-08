Зарплаты CEO Уолл-стрит выросли в 2018г на фоне убытков акционеров - WSJ

Компании Уолл-стрит в прошлом году не принесли доходов акционерам, однако это никак не сказалось на зарплатах руководителей, пишет The Wall Street Journal.
Доходы топ-менеджеров банков и финансовых компаний США, акции которых входят в расчет Standard & Poor"s 500, в среднем выросли на 8,5% в 2018 году по сравнению с подъемом на 5,6% у CEO всех членов фондового индекса. При этом совокупный доход на акционерный капитал в финотрасли был отрицательным и составил минус 17% против минус 5,8% в целом для всех компаний.
Главные исполнительные директора финкомпаний получили в прошлом году в среднем $11,4 млн, что на $1 млн ниже показателя в целом по S&P 500.
Глава Jefferies Financial Group Ричард Хэндлер за минувший год заработал $44,7 млн - наибольшее суммарное вознаграждение среди представителей финансового сектора и четвертое по величине в общем списке. Компания является одной из наименее крупных в отрасли, при этом доход ее акционеров составил минус 14,9%.
Второе место среди CEO финансовой сферы занял руководитель JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон, получивший $30 млн. При этом потери акционеров крупнейшего по рыночной капитализации банка США составили 6,7%.
На третьей позиции оказался глава Morgan Stanley Джеймс Горман ($28,2 млн) при том, что акционеры банка "ушли в минус" на 22,8%.
Самым низкооплачиваемым руководителем компаний Уолл-стрит является Уоррен Баффет - 88-летний председатель совета директоров и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway, доход акционеров которой за прошлый год увеличился на 3%.
WSJ не включило в свои расчеты тех руководителей, которые были назначены или покинули компании в течение 2018 года.
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