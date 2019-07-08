Цены на нефть растут, Brent торгуется у $64,5 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в понедельник повышаются на фоне усиления напряженности вокруг Ирана и других проблем, которые могут привести к перебоям с поставками.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:52 подорожали на $0,24 (на 0,37%) - до $64,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,3 (на 0,52%) - до $57,81 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

"Геополитическая напряженность в отношениях с Ираном обострилась, а ожидания по поводу спроса на нефть, похоже, ослабевают", - заявил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флин.

Кроме того, Ineos Group объявила об экстренных ремонтных работах на трубопроводе в Северном море, что также вызвало обеспокоенность инвесторов и повышение нефтяных котировок, сообщают эксперты.